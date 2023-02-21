Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Томилов Александр Иосифович (Осипович)
Отец ребёнка: Томилов Иосиф (Осип) Яковлевич
Гари, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1907 ст.
Сын: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)
Отец ребёнка: Томилов Иосиф (Осип) Яковлевич
Гарманова, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно