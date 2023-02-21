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Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Томилов Александр Иосифович (Осипович)

Отец ребёнка: Томилов Иосиф (Осип) Яковлевич

Гари, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1907 ст.

Сын: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)

Отец ребёнка: Томилов Иосиф (Осип) Яковлевич

Гарманова, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Иосиф (Осип) Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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