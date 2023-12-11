Тихомирова (Тараканова) Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Тараканова) Тамара Степановна

Место рождения

СССР

Дата рождения

07.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1955

Отец: Тараканов Степан Яковлевич

Мать: Тараканова Александра Ипполитовна

СССР
Рождение ребёнка
29.04.1973

Дочь: Долотова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Крутиков Леонид

СССР
Рождение ребёнка
14.04.1975

Дочь: Ромер Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Крутиков Леонид

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
28.03.1986

Муж: Тихомиров Владимир Анатольевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
22.02.1987

Сын: Тихомиров Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Тихомиров Владимир Анатольевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутиков Леонид

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