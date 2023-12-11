Тихомирова (Тараканова) Тамара Степановна
Место рожденияСССР
Дата рождения07.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1955
СССР
Рождение ребёнка
29.04.1973
Дочь: Долотова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Крутиков Леонид
СССР
Рождение ребёнка
14.04.1975
Дочь: Ромер Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Крутиков Леонид
Бракосочетание
28.03.1986
Рождение ребёнка
22.02.1987
Сын: Тихомиров Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Тихомиров Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крутиков Леонид