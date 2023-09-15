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(Лунькова) Марина Борисовна
(Лунькова) Марина Борисовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
14.04.1977
Пол
Женский
Отец
Луньков Борис Александрович
1951 г.р.
Мать
Лунькова Галина Георгиевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1977
Отец:
Луньков Борис Александрович
Мать:
Лунькова Галина Георгиевна
Москва
, город федерального значения Москва
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