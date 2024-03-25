София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляйсан

Отец ребёнка: Хабибуллин Мохарьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алсу

Отец ребёнка: Хабибуллин Мохарьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметова Наиля

Отец ребёнка: Хабибуллин Мохарьям

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибуллин Мохарьям

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