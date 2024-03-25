София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляйсан
Отец ребёнка: Хабибуллин Мохарьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алсу
Отец ребёнка: Хабибуллин Мохарьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметова Наиля
Отец ребёнка: Хабибуллин Мохарьям
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибуллин Мохарьям