Романов (Богатырев) Яков Яковлев
Место рождения
Дата рождения22.04.1858
Дата смерти22.03.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Андреев Яков
Мать: Марфа Михайлова
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Сын: Романов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Сын: Романов (богатырев) Александр Яковлев
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Сын: Романов (богатырев) Петр Яковлев
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Дочь: Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Сын: Романов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Сын: Романов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева
Дочь: Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева