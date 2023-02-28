Романов (Богатырев) Яков Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов (Богатырев) Яков Яковлев

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Место рождения

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.04.1858

Дата смерти

22.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1858

Отец: Андреев Яков

Мать: Марфа Михайлова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1878

Жена: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.01.1879

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1880

Сын: Романов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1882

Сын: Романов (богатырев) Александр Яковлев

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1883

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1885

Сын: Романов (богатырев) Петр Яковлев

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1886

Дочь: Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1889

Сын: Романов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Романов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1893

Сын: Романов Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1899

Дочь: Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Романова Наталья Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.03.1908
Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
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