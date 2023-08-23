Иккерт Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иккерт Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Савельева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Викторовна

Мать ребёнка: Савельева Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
Азово, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
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