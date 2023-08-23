Иккерт Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Викторовна
Мать ребёнка: Савельева Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Азово, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область