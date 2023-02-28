Исаков Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти15.08.1902 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Исаков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Исаков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Исакова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Рапакова Августа Дмитриевна
Мать ребёнка: Исакова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Исаков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Исакова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Исакова Анна Александровна
Смерть
15.08.1902 ст.