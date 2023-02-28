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Исаков Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

15.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Исаков Михаил

Мать: не указана

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Исаков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Исакова Анна Александровна

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Рапакова Августа Дмитриевна

Мать ребёнка: Исакова Анна Александровна

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Исаков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Исакова Анна Александровна

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Исакова Анна Александровна

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.08.1902 ст.
Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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