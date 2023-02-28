Корнеева (Зверева) Варвара
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Зверев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1893
Муж: Корнеев Федор
Ф.1049 О.5 Д6958 Л.31
Рождение ребёнка
03.01.1895
Сын: Корнеев Иван
Отец ребёнка: Корнеев Федор
Ф.1049 О.5 Д.7023 Л.56
Рождение ребёнка
25.06.1897
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Корнеев Федор
Ф.1049 О.5 Д7023 Л.181
Рождение ребёнка
03.02.1900
Сын: Корнеев Федор
Отец ребёнка: Корнеев Федор
Ф.1049 О.5 Д.7023 Л.333
Рождение ребёнка
Около 30.10.1902
Дочь: Харипина
Отец ребёнка: Корнеев Федор
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Корнеев Павел
Отец ребёнка: Корнеев Федор
Ф.1049 О.5 Д7515 Л.369
Рождение ребёнка
03.11.1914
Сын: Корнеев Михаил
Отец ребёнка: Корнеев Федор
село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Корнеев Григорий
Отец ребёнка: Корнеев Федор
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Корнеев Федор
Смерть
Неизвестно