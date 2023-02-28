Корнеева (Зверева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Зверева) Варвара

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Зверев Василий

Мать: не указана

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Корнеев Федор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д6958 Л.31
Рождение ребёнка
03.01.1895

Сын: Корнеев Иван

Отец ребёнка: Корнеев Федор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д.7023 Л.56
Рождение ребёнка
25.06.1897

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Корнеев Федор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д7023 Л.181
Рождение ребёнка
03.02.1900

Сын: Корнеев Федор

Отец ребёнка: Корнеев Федор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д.7023 Л.333
Рождение ребёнка
Около 30.10.1902

Дочь: Харипина

Отец ребёнка: Корнеев Федор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Корнеев Павел

Отец ребёнка: Корнеев Федор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д7515 Л.369
Рождение ребёнка
03.11.1914

Сын: Корнеев Михаил

Отец ребёнка: Корнеев Федор

село Столетовка, Оконешниковский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Корнеев Григорий

Отец ребёнка: Корнеев Федор

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Корнеев Федор

Смерть
Неизвестно
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