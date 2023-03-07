Пауков Василий Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти23.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Пауков Сидор Михайлов
Мать: Авдотья Елисеева
Бракосочетание
26.05.1840
Ф. 3 Оп. 15 Д. 232 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
Рождение ребёнка
02.01.1861
Сын: Соловьев Василий Васильев
Мать ребёнка: Ходакова Авдотья Кондратьева
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865
Смерть
23.01.1892
Ф. 93 Оп. 2 Д. 432 Метрические книги церкви записи бракосочетания и смерти сел:Коломенское, Спасское-Ростово Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1868-1894