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Пауков Василий Сидоров

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Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

23.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Пауков Сидор Михайлов

Мать: Авдотья Елисеева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.05.1840

Жена: Ходакова Авдотья Кондратьева

Ф. 3 Оп. 15 Д. 232 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
Рождение ребёнка
02.01.1861

Сын: Соловьев Василий Васильев

Мать ребёнка: Ходакова Авдотья Кондратьева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865
Смерть
23.01.1892
Ф. 93 Оп. 2 Д. 432 Метрические книги церкви записи бракосочетания и смерти сел:Коломенское, Спасское-Ростово Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1868-1894
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