Селезнев Михаил Евграфович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1888 ст.
Сын: Селезнев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
22.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Селезнева Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
14.10.1899 ст.
Дочь: Селезнева Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
17.11.1901 ст.
Дочь: Селезнева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева Анна Панфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно