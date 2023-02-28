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Селезнев Михаил Евграфович

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезнев Евграф Андреевич

Мать: Селезнёва Василиса Макаровна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.12.1888 ст.

Сын: Селезнев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Анна Панфиловна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.06.1891 ст.

Сын: Селезнев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Анна Панфиловна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1899 ст.

Дочь: Селезнева Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева Анна Панфиловна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.11.1901 ст.

Дочь: Селезнева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева Анна Панфиловна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Анна Панфиловна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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