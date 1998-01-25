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Доржиев Булат Семенович
Доржиев Булат Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1998
Пол
Мужской
Отец
Доржиев Семен Бальжинимаевич
1960 г.р.
Мать
Бадмацыренова Лариса Гарма-Доржиевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1998
Отец:
Доржиев Семен Бальжинимаевич
Мать:
Бадмацыренова Лариса Гарма-Доржиевна
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