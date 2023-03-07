(Зарубина) Агафья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зарубина) Агафья Алексеева

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Место рождения

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Зарубин Алексей Естифеев

Мать: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Еремки, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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