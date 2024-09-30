Хотокайнен Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1893
Сын: Хотокайнен Степан Иванович
Мать ребёнка: Хотокайнен (Рокка) Марья Адамовна
Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.05.1899
Смерть
Неизвестно