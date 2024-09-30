Хотокайнен Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотокайнен Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хотокайнен (Рокка) Марья Адамовна

Рождение ребёнка
12.04.1893

Сын: Хотокайнен Степан Иванович

Мать ребёнка: Хотокайнен (Рокка) Марья Адамовна

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.05.1899

Жена: Хотокайнен (Кахи) Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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