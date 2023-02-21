Давыдов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1956
Сын: Давыдов Борис Владимирович
Мать ребёнка: Давыдова Елена Андреевна
Убит злоумышленниками
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Елена Андреевна
Смерть
07.02.1956