Давыдов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.02.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1956

Сын: Давыдов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Давыдова Елена Андреевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Убит злоумышленниками
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Елена Андреевна

Смерть
07.02.1956
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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