Донская (Коновская) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донская (Коновская) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновской Василий Григорьевич

Мать: Коновская Мария Николаевна

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