Яцкевич (Белякович) Тамара Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1958
Рождение ребёнка
14.12.1982
Отец ребёнка: Яцкевич Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1984
Дочь: Яцкевич Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Яцкевич Иван Иванович
Минск, Минск
Рождение ребёнка
14.12.1987
Дочь: Яцкевич Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Яцкевич Иван Иванович