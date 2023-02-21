Яцкевич (Белякович) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцкевич (Белякович) Тамара Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1958

Отец: Белякович Анатолий Иванович

Мать: Белякович Надежда Антоновна

Рождение ребёнка
14.12.1982

Сын: Яцкевич Вадим Иванович

Отец ребёнка: Яцкевич Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1984

Дочь: Яцкевич Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Яцкевич Иван Иванович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
14.12.1987

Дочь: Яцкевич Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Яцкевич Иван Иванович

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