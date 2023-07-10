Хорхорина Ирина Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорхорина Ирина Евдокимова

Хорхорина Ирина Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Хорхорин Или Чванов Или Чуванов Симеон Никитин

Отец ребёнка: Хорхорин Или Чванов Или Чуванов Никита Семенов

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно