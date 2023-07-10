Хорхорина Ирина Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Хорхорин Или Чванов Или Чуванов Симеон Никитин
Отец ребёнка: Хорхорин Или Чванов Или Чуванов Никита Семенов
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно