Брыленко? Карп Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыленко? Карп Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1640

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Отец

До 1624 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1649 г.р.
Около 1667 г.р.
Около 1674 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640

Отец: Брыленко? Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1649

Сын: Лаврентий Карпов

Мать ребёнка: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Никита Карпов

Мать ребёнка: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Гордей Карпов

Мать ребёнка: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Гордей родился в тот же год, когда умер - 4 октября — Рембрандт, Харменс ван Рейн, голландский художник.В тот же год родились:# Евдокия Лопухина ( 1669 - 1731 ) царица, первая супруга Петра I (с 27 ... Показать все
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 | 1 - 295л. СФ. 4 пленки
Смерть
После 1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)