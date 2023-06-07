Брыленко? Карп Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1640
Дата смертиПосле 1677
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640
Отец: Брыленко? Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1649
Сын: Лаврентий Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Никита Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Гордей Карпов
Мать ребёнка: не указана
Гордей родился в тот же год, когда умер - 4 октября — Рембрандт, Харменс ван Рейн, голландский художник.В тот же год родились:# Евдокия Лопухина ( 1669 - 1731 ) царица, первая супруга Петра I (с 27 ... Показать все
Место жительства
1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 | 1 - 295л. СФ. 4 пленки
Смерть
После 1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)