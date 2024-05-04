Светличный Владислав Александрович
Место рождения
Дата рождения14.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1970
Рождение ребёнка
15.04.1993
Сын: Светличный Вадим Владиславович
Мать ребёнка: Светличная Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
03.06.1994
Дочь: Малышева Юлия Владиславовна
Мать ребёнка: Светличная Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
14.10.2001
Дочь: Скобликова Анна Владиславовна
Мать ребёнка: Скобликова Олеся Сергеевна
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно