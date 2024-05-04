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Светличный Владислав Александрович

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Место рождения

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край

Дата рождения

14.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1970

Отец: Светличный Александр Наумович

Мать: Светличная Людмила Антоновна

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
15.04.1993

Сын: Светличный Вадим Владиславович

Мать ребёнка: Светличная Ирина Николаевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
03.06.1994

Дочь: Малышева Юлия Владиславовна

Мать ребёнка: Светличная Ирина Николаевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
14.10.2001

Дочь: Скобликова Анна Владиславовна

Мать ребёнка: Скобликова Олеся Сергеевна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светличная Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скобликова Олеся Сергеевна

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