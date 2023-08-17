Мезенцева (Грац) Людмила Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева (Грац) Людмила Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1972

Отец: Грац Егор Иосифович

Мать: Грац Валентина Карловна

Рождение ребёнка
26.01.1993

Дочь: Мезенцева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Мезенцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
26.01.1997

Сын: Мезенцев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Мезенцев Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев Александр Петрович

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