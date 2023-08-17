Мезенцева (Грац) Людмила Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1972
Отец: Грац Егор Иосифович
Мать: Грац Валентина Карловна
Рождение ребёнка
26.01.1993
Дочь: Мезенцева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Мезенцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1997
Сын: Мезенцев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Мезенцев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно