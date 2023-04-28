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Пушин Лаврентiй Иванов

Место рождения

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пушин Дмитрiй Лаврентьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.02.1850

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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