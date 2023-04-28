Пушин Лаврентiй Иванов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.02.1850
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно