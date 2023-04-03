Кальченко Лука Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
21.01.1918
Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
10.04.1919
Сын: Кальченко Иоанн Лукьянович
Мать ребёнка: Кальченко Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1921
Сын: Кальченко Николай Лукьянович
Мать ребёнка: Кальченко Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Масло Ольга (Елена) Лукьяновна
Мать ребёнка: Кальченко Неонила Ивановна
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1935
Сын: Кальченко Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Кальченко Неонила Ивановна
Смерть
1951