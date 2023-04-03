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Кальченко Лука Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Кальченко Тарасий Кузьмич

Мать: Кальченко Ольга Максимовна

Бракосочетание
21.01.1918

Жена: Кальченко Неонила Ивановна

Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
10.04.1919

Сын: Кальченко Иоанн Лукьянович

Мать ребёнка: Кальченко Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1921

Сын: Кальченко Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Кальченко Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Масло Ольга (Елена) Лукьяновна

Мать ребёнка: Кальченко Неонила Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1935

Сын: Кальченко Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Кальченко Неонила Ивановна

Смерть
1951
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