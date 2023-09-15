Делиев Герасим Киприанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиев Герасим Киприанович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Делиев Киприон Георгиевич

Мать: Делиева Анфиса Дмитриевна

Военная служба
31.12.1915
Должность/Звание прапорщик Воинская часть 4-я Армия Наименование награды Георгиевское оружие (Золотое оружие «За храбрость») Дата события 09.09.1915 - 10.09.1915 Тип документа Представления к награде ... Показать все
Военная награда
16.10.1916
Должность/Звание поручик Воинская часть 297-й пехотный Ковельский полк Наименование награды Георгиевское оружие (Золотое оружие «За храбрость») Дата события 09.09.1915 Тип документа Высочайшие приказы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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