Делиев Герасим Киприанович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Военная служба
31.12.1915
Должность/Звание прапорщик Воинская часть 4-я Армия Наименование награды Георгиевское оружие (Золотое оружие «За храбрость») Дата события 09.09.1915 - 10.09.1915 Тип документа Представления к награде ... Показать все
Военная награда
16.10.1916
Должность/Звание поручик Воинская часть 297-й пехотный Ковельский полк Наименование награды Георгиевское оружие (Золотое оружие «За храбрость») Дата события 09.09.1915 Тип документа Высочайшие приказы... Показать все
Смерть
Неизвестно