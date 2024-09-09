Румянцев Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина (Румянцева) Аграфена Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно