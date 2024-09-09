Румянцев Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина (Румянцева) Аграфена Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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