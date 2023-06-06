Гафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Абукаев Мухаметулла

Отец ребёнка: Бакиров Абукай

Рождение ребёнка
1827

Сын: Абукаев Мухаметсадык

Отец ребёнка: Бакиров Абукай

Рождение ребёнка
1829

Сын: Абукаев Махаметгали

Отец ребёнка: Бакиров Абукай

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Абукаева Латифа

Отец ребёнка: Бакиров Абукай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакиров Абукай

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно