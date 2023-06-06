Гафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Абукаев Мухаметулла
Отец ребёнка: Бакиров Абукай
Рождение ребёнка
1827
Сын: Абукаев Мухаметсадык
Отец ребёнка: Бакиров Абукай
Рождение ребёнка
1829
Сын: Абукаев Махаметгали
Отец ребёнка: Бакиров Абукай
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Абукаева Латифа
Отец ребёнка: Бакиров Абукай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакиров Абукай
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно