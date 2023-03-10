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Гавриков Кандратей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Иван Спиридонов

Мать: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Кандратьева

Мать ребёнка: Гаврикова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Кандратьева

Мать ребёнка: Гаврикова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Василиса

Смерть
Неизвестно
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