Звягина Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вера

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягин Геннадий Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягин Геннадий Петрович

Смерть
Неизвестно
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