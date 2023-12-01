Аристова Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова Ольга Сергеевна

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

30.01.1961

Дата смерти

Около ?.12.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1985

Муж: Аристов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
13.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Сергей Юрьевич

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Смерть
Около ?.12.2023
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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