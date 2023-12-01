Аристова Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1961
Дата смертиОколо ?.12.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1985
Рождение ребёнка
13.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Сергей Юрьевич
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Смерть
Около ?.12.2023
Симферополь, Симферополь, Республика Крым