Сафенина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафенина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1910 по 1916 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сафенин Алексей

Отец ребёнка: Сафенин Константин

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафенин Константин

Рождение ребёнка
1939

Сын: Сафенин Владимир

Отец ребёнка: Сафенин Константин

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафенин Константин

Смерть
Неизвестно
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