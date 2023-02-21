Сафенина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Сафенин Алексей
Отец ребёнка: Сафенин Константин
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафенин Константин
Рождение ребёнка
1939
Сын: Сафенин Владимир
Отец ребёнка: Сафенин Константин
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафенин Константин
Смерть
Неизвестно