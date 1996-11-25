Ермошкина (Гринина) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения20.12.1934
Дата смерти25.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1959
Дочь: Петрова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Ермошкин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1961
Дочь: Серёгина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Ермошкин Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1996
Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область