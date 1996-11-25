Ермошкина (Гринина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошкина (Гринина) Екатерина Петровна

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Место рождения

Уксада

Дата рождения

20.12.1934

Дата смерти

25.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1959

Дочь: Петрова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Ермошкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1961

Дочь: Серёгина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Ермошкин Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермошкин Пётр Васильевич

Смерть
25.11.1996
Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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