Гоменюк Бессмертных Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1914
Дата смерти24.10.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1914
Отец: Бессмертных Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гоменюк Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Гоменюк Леонид Трофимыч
Рождение ребёнка
11.08.1938
Дочь: Гоменюк Нелли Леонидовна
Отец ребёнка: Гоменюк Леонид Трофимыч
Смерть
24.10.1996