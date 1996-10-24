Гоменюк Бессмертных Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоменюк Бессмертных Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1914

Дата смерти

24.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1914

Отец: Бессмертных Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоменюк Леонид Трофимыч

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гоменюк Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Гоменюк Леонид Трофимыч

Рождение ребёнка
11.08.1938

Дочь: Гоменюк Нелли Леонидовна

Отец ребёнка: Гоменюк Леонид Трофимыч

Смерть
24.10.1996

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