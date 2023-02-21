Потапов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Василий
Мать ребёнка: Потапова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марьин Семен
Мать ребёнка: Потапова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебренникова Ксения
Мать ребёнка: Потапова Нина