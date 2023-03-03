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Требунских Марфа Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

23.05.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Требунских Алексей Степанович

Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Требунских Лаврентий Степанович

Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Требунских Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
13.10.1868 ст.

Сын: Требунских Иван Степанович

Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Требунских Филипп Степанович

Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич

Смерть
23.05.1877 ст.
Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
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