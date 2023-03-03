Требунских Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смерти23.05.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Требунских Алексей Степанович
Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Требунских Лаврентий Степанович
Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Требунских Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.10.1868 ст.
Сын: Требунских Иван Степанович
Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Требунских Филипп Степанович
Отец ребёнка: Требунских Степан Игнатьевич
Смерть
23.05.1877 ст.