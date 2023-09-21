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Палмер Джордж Рассел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1913

Отец: Палмер Георг

Мать: Палмер Элис Мод

Смерть
Неизвестно
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