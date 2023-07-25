Колесников (Колесников) Татяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников (Колесников) Татяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Колесников Иван

Отец ребёнка: Колесников Гавриил

Рождение ребёнка
1865

Сын: Колесников Фёдор

Отец ребёнка: Колесников Гавриил

Рождение ребёнка
1871

Сын: Колесников Павел

Отец ребёнка: Колесников Гавриил

Рождение ребёнка
1872

Сын: Колесников Василий

Отец ребёнка: Колесников Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Гавриил

Смерть
Неизвестно