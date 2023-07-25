Колесников (Колесников) Татяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Колесников Иван
Отец ребёнка: Колесников Гавриил
Рождение ребёнка
1865
Сын: Колесников Фёдор
Отец ребёнка: Колесников Гавриил
Рождение ребёнка
1871
Сын: Колесников Павел
Отец ребёнка: Колесников Гавриил
Рождение ребёнка
1872
Сын: Колесников Василий
Отец ребёнка: Колесников Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Гавриил
Смерть
Неизвестно