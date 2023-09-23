Куртаева Нина Цуцаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртаева Нина Цуцаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елоева Ольга

Рождение ребёнка
18.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авлохов Артём Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авлохов Давид Артёмович

Отец ребёнка: Авлохов Артём Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авлохов Давид Артемович

Отец ребёнка: не указан

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