Куртаева Нина Цуцаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Елоева Ольга
Рождение ребёнка
18.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авлохов Артём Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авлохов Артём Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан