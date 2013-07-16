Кошкин Клим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Клим Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.2013

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2013

Отец: Кошкин Дмитрий Павлович

Мать: Демиденко Наталья Сергеевна

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