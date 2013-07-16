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Кошкин Клим Дмитриевич
Кошкин Клим Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.2013
Пол
Мужской
Отец
Кошкин Дмитрий Павлович
1978 г.р.
Мать
Демиденко Наталья Сергеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2013
Отец:
Кошкин Дмитрий Павлович
Мать:
Демиденко Наталья Сергеевна
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