Костина (Калинкина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Калинкина) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.04.1888

Дата смерти

25.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1888

Отец: Калинкин Фёдор

Мать: Калинкина Неизвестно

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.02.1915

Сын: Костин Иван Александрович

Отец ребёнка: Костин Александр Иванович

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.05.1921

Сын: Костин Василий Александрович

Отец ребёнка: Костин Александр Иванович

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.03.1924

Дочь: Алёшина Мария Александровна

Отец ребёнка: Костин Александр Иванович

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.04.1927

Сын: Костин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Костин Александр Иванович

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Александр Иванович

Смерть
25.04.1968
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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