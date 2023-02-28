Костина (Калинкина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения29.04.1888
Дата смерти25.04.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1888
Отец: Калинкин Фёдор
Мать: Калинкина Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1915
Сын: Костин Иван Александрович
Отец ребёнка: Костин Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1921
Сын: Костин Василий Александрович
Отец ребёнка: Костин Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1924
Дочь: Алёшина Мария Александровна
Отец ребёнка: Костин Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1927
Сын: Костин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Костин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1968