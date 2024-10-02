Varis (Parviainen) Kaisa Tahvontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVaris (Parviainen) Kaisa Tahvontytär

Varis (Parviainen) Kaisa Tahvontytär

Место рождения

Tohmajärvi

Дата рождения

22.11.1756

Дата смерти

16.02.1817

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

1789 г.р.
Вычислено 1797 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1756

Отец: Parviainen Tahvo

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Varis Antti Paavonpoika

Рождение ребёнка
28.01.1789

Сын: Varis Antti Antinpoika

Отец ребёнка: Varis Antti Paavonpoika

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Sorsa (Varis (Waris)) Anna Antitytär

Отец ребёнка: Varis Antti Paavonpoika

Смерть
16.02.1817

Мы используем куки для улучшения работы сайта.