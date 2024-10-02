Varis (Parviainen) Kaisa Tahvontytär
Место рожденияTohmajärvi
Дата рождения22.11.1756
Дата смерти16.02.1817
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1756
Отец: Parviainen Tahvo
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1789
Отец ребёнка: Varis Antti Paavonpoika
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Sorsa (Varis (Waris)) Anna Antitytär
Отец ребёнка: Varis Antti Paavonpoika
Смерть
16.02.1817