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Трусов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1857

Дата смерти

18.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1857

Отец: Трусов Василий Петрович

Мать: Трусова Елизавета Тимофеевна

Бракосочетание
08.09.1886

Жена: Трусова Мария Алексеевна

фонд №203, опись №780, дело №158, стр. 139
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дикарева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
06.01.1889

Сын: Трусов Иван Иванович

Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Трусова Александра Иванона

Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Трусова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
03.01.1896

Сын: Трусов Осип Иванович

Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1898

Дочь: Трусова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна

Военная служба
Неизвестно
Обуховской подгорной слободы уволенный в запас 5 ..... Линейного батальона старший фельдшер
Смерть
18.04.1903
От чахотки 2127/1/688 с.90
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