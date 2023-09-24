Трусов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1857
Дата смерти18.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1857
Бракосочетание
08.09.1886
Жена: Трусова Мария Алексеевна
фонд №203, опись №780, дело №158, стр. 139
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Дикарева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
06.01.1889
Сын: Трусов Иван Иванович
Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Трусова Александра Иванона
Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Трусова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
03.01.1896
Сын: Трусов Осип Иванович
Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1898
Дочь: Трусова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Трусова Мария Алексеевна
Военная служба
Неизвестно
Обуховской подгорной слободы уволенный в запас 5 ..... Линейного батальона старший фельдшер
Смерть
18.04.1903
От чахотки 2127/1/688 с.90