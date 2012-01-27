Сафиюлин Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1942
Дата смерти27.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1942
Отец: Сафиюлин Абликат
Мать: Сафиюлина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафиюлина (Клименко) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1968
Сын: Сафиюлин Александр Борисович
Мать ребёнка: Сафиюлина (Клименко) Надежда Николаевна
Смерть
27.01.2012