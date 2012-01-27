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Сафиюлин Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1942

Дата смерти

27.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1942

Отец: Сафиюлин Абликат

Мать: Сафиюлина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиюлина (Клименко) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1968

Сын: Сафиюлин Александр Борисович

Мать ребёнка: Сафиюлина (Клименко) Надежда Николаевна

Смерть
27.01.2012

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