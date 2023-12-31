Жидков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1909
Дочь: Прасковья Тихоновна
Мать ребёнка: Ульяна Самсоновна
село Арапово
Рождение ребёнка
15.12.1921
Дочь: Климонова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Ульяна Самсоновна
Тамбовский р-н, село Арапово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Ульяна Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ульяна Самсоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Самсоновна