Жидков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидков Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1909

Дочь: Прасковья Тихоновна

Мать ребёнка: Ульяна Самсоновна

село Арапово
Рождение ребёнка
15.12.1921

Дочь: Климонова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Ульяна Самсоновна

Тамбовский р-н, село Арапово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Ульяна Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Ульяна Самсоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Самсоновна

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