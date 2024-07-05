Фомина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1815
Сын: Фомин Андрей
Отец ребёнка: Фомин Автомон
https://ya.ru/archive/catalog/818fb5a7-75f0-420b-8f18-4436c3de779e/238?center=1160+1501
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Фомина) Татьяна
Отец ребёнка: Фомин Автомон
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Фомина) Мария
Отец ребёнка: Фомин Автомон
Смерть
После 1850