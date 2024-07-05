Фомина Мария Васильевна 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1815

Сын: Фомин Андрей

Отец ребёнка: Фомин Автомон

https://ya.ru/archive/catalog/818fb5a7-75f0-420b-8f18-4436c3de779e/238?center=1160+1501
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Фомина) Татьяна

Отец ребёнка: Фомин Автомон

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Фомина) Мария

Отец ребёнка: Фомин Автомон

Смерть
После 1850

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