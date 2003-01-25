Витковская (Косырева) Антонина Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1931
Дата смерти25.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1931
Отец: Косырев Евстафий
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1963
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.2003