Витковская (Косырева) Антонина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витковская (Косырева) Антонина Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1931

Дата смерти

25.01.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1931

Отец: Косырев Евстафий

Мать: Косырева Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Витковский Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Витковский Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Витковский Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Витковский Юрий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.2003
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