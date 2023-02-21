Захарова (Бурухина) Васса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Бурухина) Васса Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1890 ст.

Дата смерти

22.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1926

Сын: Захаров Евгений Егорович

Отец ребёнка: Захаров Егор Петрович

Ильинское, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Егор Петрович

Смерть
22.09.1980
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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