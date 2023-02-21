Захарова (Бурухина) Васса Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1890 ст.
Дата смерти22.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1926
Отец ребёнка: Захаров Егор Петрович
Ильинское, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1980
Челябинск, Челябинский, Челябинская область