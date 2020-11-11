Ненюкова (Полякова) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненюкова (Полякова) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1937

Дата смерти

11.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1937

Отец: Поляков Петр Федотович

Мать: Полякова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ненюков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненюков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ненюков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненюков Иван

Смерть
11.11.2020
Омск, город Омск, Омская область
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