Ненюкова (Полякова) Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1937
Дата смерти11.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1937
Отец: Поляков Петр Федотович
Мать: Полякова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ненюков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ненюков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ненюков Иван
Смерть
11.11.2020
Омск, город Омск, Омская область