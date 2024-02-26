Протопопова Настасья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Настасья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Варвара Титовна

Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Протопопов Андрей Титович

Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Настасья Титовна

Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья Титовна

Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Титовна

Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Протопопов Ефим Титович

Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич

Смерть
Неизвестно
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