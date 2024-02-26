Протопопова Настасья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Варвара Титовна
Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Протопопов Андрей Титович
Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Настасья Титовна
Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Титовна
Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Титовна
Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Протопопов Тит Никитич
Смерть
Неизвестно