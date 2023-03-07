Бухарцова Федосия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарцова Федосия Ермолаева

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Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Бухарцов Захар Иванов

Отец ребёнка: Бухарцов Иван Терентьев

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Бухарцов Иван Терентьев

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Иван Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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