Рыбалкина Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1959
Дата смерти26.04.2023
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1897
Рождение
15.06.1959
Отец: Кулеш Василий
Мать: Кулеш Ксения Артемовна
Рождение ребёнка
16.01.1984
Сын: Рыбалкин Александр Викторович
Отец ребёнка: Рыбалкин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
24.06.1987
Рождение ребёнка
24.06.1989
Смерть
26.04.2023