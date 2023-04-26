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Рыбалкина Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1959

Дата смерти

26.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1897

Сын: Рыбалкин Руслан Викторович

Отец ребёнка: Рыбалкин Виктор Николаевич

Рождение
15.06.1959

Отец: Кулеш Василий

Мать: Кулеш Ксения Артемовна

Рождение ребёнка
16.01.1984

Сын: Рыбалкин Александр Викторович

Отец ребёнка: Рыбалкин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
24.06.1987

Сын: Рыбалкин Руслан Викторович

Отец ребёнка: Рыбалкин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
24.06.1989

Сын: Рыбалкин Руслан Викторович

Отец ребёнка: Рыбалкин Виктор Николаевич

Смерть
26.04.2023

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