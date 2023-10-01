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Богатова Анна Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1912

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912

Отец: Богатов Илларион

Мать: ,,,

Рождение ребёнка
19.02.1939

Дочь: Попова Алевтина Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
19.02.1939

Дочь: Попова Алевтина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.07.1945

Сын: Попов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

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