Богатова Анна Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912
Отец: Богатов Илларион
Мать: ,,,
Рождение ребёнка
19.02.1939
Дочь: Попова Алевтина Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
19.02.1939
Дочь: Попова Алевтина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.07.1945
Сын: Попов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан